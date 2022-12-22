الكشف الطبى بالمجان على 1909 مواطنين خلال قافلة علاجية بقرية أم الرضا الجديدة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية أم الرضا الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.. هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1909مواطن، حيث تم تحويل 33حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 5 حالات اخرى فضلاً عن إجراء 464 تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد 25حالة و السونار ل39حالة.

من ناحية اخري نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط، برئاسة الدكتورة مروة صالح مجموعة من الندوات على مستوى المحافظة، للتوعية بالصحة الإنجابية والبرامج الصحية المقدمة للمرأة من قبل وزارة الصحة والتى تشمل: متابعة الأم والجنين، ومبادرة صحة المرأة، وفحوصات ما قبل الزواج، وكذلك أهمية المباعدة بين الولادات، التوعية بالرعاية الصحية للمراهقين والتوعية بأهمية الولادة الطبيعية وفوائدها بالمقارنة بالولادة القيصرية غير المبررة طبيا.