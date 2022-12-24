القوى العاملة تنظم ندوة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى المنوفية

كتبت - مرام محمد

نظمت وحدة المساواه بين الجنسين بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، ندوة ثقافية موسعة تحت عنوان: " تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ‏والعائد منها وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة"، كما شاركت في تنظيم قافلة "حقك مسؤوليتنا" التى تنطلق للعاملات بالمحافظة والمناطق الصناعية فى تجربة رائدة وفريدة من نوعها للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتوعية بحقوق المرأة وأهمية دور وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة.

وأوضح سعد عبد الحميد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أن المديرية ساهمت فى تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والكشف على الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الكشف أسفر عن اشتباه بعض حالات بسرطان الثدى، وتم عمل اللازم نحوهم فى إطار مبادرة حقك مسؤوليتنا، وذلك بمشاركة وحضور شيرين عبد الحى عبد السلام مدير الإدارة العامة لشئون المرأة الطفل بالوازرة، وإيناس محيى الدين مدير إدارة شئون المرأة وتكافو الفرص ووحدتى الطفل والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وإيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات، والدكتورة مروة عبده مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالصحة.

وأضاف مدير المديرية، أن عدد الحالات التى تم الكشف عنها 80 حالة موزعة كالتالى: 60 رجل، و20 سيدة، كما تم الاشباه في 3 حالات إصابة بسرطان الثدى من السيدات بالفحص المبدئي وتم التعامل معهم، وتم إعطاء 3 عمال لقاح كرونا، كما تم توقيع الكشف الطبى على جميع الحضور من العمال وقياس الضغط والسكر والاعتلال الكلوى والدهون الثلاثية والكشف المبكر لسرطان الثدى للسيدات، وذلك فى أولى لقاءات التوعية بشكل جديد بدلاً من الندوات فى ثوبها القديم إلى التوعية وتقديم الخدمات الحقيقة للسيدة المصرية فى شتى المجالات؛ وذلك لنشر الوعى بأهمية المرأة وحقوقها ومساندتها وتحقيق الرعاية الشاملة للمرأة فى شتى ميادين العمل وذلك من خلال آلية حقيقة على أرض الواقع.