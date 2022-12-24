السيطرة على حريق بمخزن خردة بشارع جسر السيالة فى مدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء أمس الجمعة، فى السيطرة على حريق شب داخل مخزن خردة بمنطقة جسر السيالة بإسنا، دون مصابين أو خسائر بشرية، وذلك تحت إشراف العميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بمنطقة جسر السيالة بإسنا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لمكان البلاغ، وتم إخماده قبل امتداده للأماكن المجاورة دون خسائر بشرية، وتبين أن المخزن يحتوي على حوش مواشي وغلق زباله وخرده وكراتين كوتشات، ملك أشرف أبو العباس بشارع ابو العباس جسر السيالة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرةً التحقيق.

فيما شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية بمنطقة قرية السناينة نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بأرمنت لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية بمنطقة قرية السناينة نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع مواطن يدعى "أ.ع.ع" 75 سنة، وإصابة 4 آخرين وهم كل من "س.ح.ع" 39 سنة، و"م.أ.إ" 17 سنة، و"ع.ع.ا" 17 سنة، و"ح.م.م" 5 سنوات، مصابين بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج بالمخ، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى بأرمنت لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



آثار السيطرة على حريق بمخزن خردة بشارع جسر السيالة بإسنا



الإطفاء خلال السيطرة على حريق بالمخزن



السيطرة على حريق بمخزن خردة بشارع جسر السيالة