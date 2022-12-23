السيطرة على حريق بأحد المنازل بقرية بالمنيا

وبانتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، دون مصابين أو أضرار بشرية.

وبإجراء التحريات الأولية بمعرفة وحدة مباحث مركز المنيا، تبين نشوب الحريق بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز منزلية، وقد انحصرت الخسائر على احتراق بعض محتويات وأثاث المنزل دون أضرار بشرية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص ومعرفة أسباب نشوب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.