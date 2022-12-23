اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 08:24 م
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السيطرة على حريق بأحد المنازل بقرية بالمنيا

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:55 م
السيطرة على حريق بأحد المنازل بقرية بالمنيا حريق - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بقرية بالمنيا، وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابقين الأول والثانى بمنزل كائن بشارع نخل العمدة بجوار الجمعية الشرعية بقرية صفط الخمار غرب مركز المنيا.
 
وبانتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، دون مصابين أو أضرار بشرية.
 
وبإجراء التحريات الأولية بمعرفة وحدة مباحث مركز المنيا، تبين نشوب الحريق بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز منزلية، وقد انحصرت الخسائر على احتراق بعض محتويات وأثاث المنزل دون أضرار بشرية.
 
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص ومعرفة أسباب نشوب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

 


الحماية المدنية

الاجهزة الامنية

نشوب حريق

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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