السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتلقي الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتلقي رشوة، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف جنيه، وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقدر ثلاثمائة ألف جنيه والزامه المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الاحالة قيام المتهم بعرض رشوة علي موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرض مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه علي مدير إدارة جمرك بدر الذهبية، وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات، المستحقة علي شركة توب لاين فود للصناعات الغذائية مقابل تقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة له بقيمة أقل مما تستحق ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه علي النحو المبين بالتحقيقات.
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ويعاقب القانون كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة