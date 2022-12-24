السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتلقي الرشوة

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد و باهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.