اليوم السابع
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السبت، 24 ديسمبر 2022 04:09 م
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الرئيس العراقي يستنكر استهداف مركز ثقافي كردي في فرنسا

السبت، 24 ديسمبر 2022 04:01 م
الرئيس العراقي يستنكر استهداف مركز ثقافي كردي في فرنسا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
وكالات

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أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، استهداف مركز ثقافي للأكراد في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا.

وقال رشيد، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "نستنكر وندين بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الذي استهدف مركزاً ثقافياً للكرد في باريس، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء".

ودعا الحكومة الفرنسية إلى الإسراع بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة، مشدداً على أهمية مكافحة العنصرية في فرنسا؛ منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وكان شخص أطلق أعيرة نارية على مركز ثقافي كردي وعدة متاجر؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

 


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