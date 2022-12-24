اليوم السابع
Ads
السبت، 24 ديسمبر 2022 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المتهم بتنفيذ هجوم باريس: ارتكبت الاعتداء لدوافع عنصرية

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:02 م
المتهم بتنفيذ هجوم باريس: ارتكبت الاعتداء لدوافع عنصرية اعتقال منفذ هجوم باريس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرجل الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافع عمله.

وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته "حقيبة صغيرة" تحتوي على "مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش".

وفي الوقت نفسه، تتواصل التحقيقات السبت لتحديد الأسباب التي دفعت هذا الرجل البالغ من العمر 69 عاما الذي تمت ملاحقته في الماضي بسبب هجوم عنصري، إلى ارتكاب هذا العمل.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الهجوم الدنيء" الذي "استهدف أكراد فرنسا". وبطلب منه، سيستقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية صباح السبت. وأعلن هؤلاء عن تظاهرة للأكراد ظهر السبت في باريس.

وجرت الوقائع في شارع بالقرب من مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية. واعتقل مطلق النار الذي ارتكب أعمال عنف بسلاح في الماضي، بعيد المأساة وأوقف قيد التحقيق.

 


هجوم باريس

الاكراد

فرنسا

اطلاق نار في باريس

اخبار فرنسا

ماكرون

اعتقال منفذ هجوم باريس



الموضوعات المتعلقة

إصابة 5 ضباط شرطة خلال اشتباكات مع متظاهرين من الجالية الكردية فى باريس

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 10:09 م

الرئيس الفرنسى يدين هجوما استهدف أكرادا فى وسط العاصمة باريس

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 07:20 م

الشرطة الفرنسية تدفع بتعزيزات أمنية إلى باريس للتصدى لمتظاهرين أكراد

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 06:08 م

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار فى باريس لـ3 قتلى و4 مصابين

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 03:22 م

إصابات إثر إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية باريس.. والشرطة تعتقل المشتبه به

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 01:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة