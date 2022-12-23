اليوم السابع
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هطول أمطار على ساحل العريش.. ومحافظة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد.. صور

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 10:35 م
هطول أمطار على ساحل العريش.. ومحافظة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد.. صور هطول أمطار على ساحل العريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تعرضت مدينة العريش لهطول أمطار متوسطة، وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء حالة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة مع التجهيز لسحب المياه من مناطق تجمعاتها بالشوارع الميادين ، وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين .

وكانت ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

 وسبق وأعلن اسامه العفش رئيس مجلس مدينة العريش، الانتهاء من الأعمال النهائيه لتطهير غرف الأمطار، لافتا ان غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل علي ثلاث محاور منها علي مجري الوادي ومنها علي البحر مباشرة والاخيره علي شبكة الصرف الصحي، تخفيفا علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي ، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة .

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت  انه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة باحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.

 

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هطول أمطار على ساحل العريش

 

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هطول أمطار على ساحل العريش

 

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هطول أمطار على ساحل العريش

 


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