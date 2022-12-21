التموين تضبط أصحاب مخازن يحتكرون 150 طن أرز أبيض وشعير فى دمياط

كتب مدحت وهبة

تمكنت الأجهزة الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأرز لدى أصحاب المخابز، حيث ضبطت مديرية التموين في دمياط 7 مخازن تجميع أرز بإجمالي كمية قدرها 150 طنا، منهم 4 مخازن أرز شعير بكمية قدرها 137 طن بنطاق مركز شرطة فارسكور، بالإضافة إلى عدد 3 مخزن لتجميع الأرز الأبيض بكمية قدرها 13 طن بنطاق قسم شرطة السرو.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الجهود لمحاربة الاحتكار وحجب السلع عن الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتبدأ مديريات التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين المقبلين، بتحرير إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه ‏بالتوجيهات الوزارية، وشن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين و جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.