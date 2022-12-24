استعدادات مكثفة لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على كافة مدن ومراكز المحافظة، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة بكافة الجهات المعنية على مدار الساعة مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة مع خفض المناسيب بالترع والمصارف طبقاً لما هو معمول به في هذا الشأن.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة، برفع درجه الاستعداد والمتابعة اللحظية بكافة مدن ومراكز المحافظة ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، وكذا التعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية. ووفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية تتعرض محافظة البحيرة اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر لموجه من الأمطار المتوسطة الشدة والتى قد تغزر احيانا خلال فترة المساء وخاصة على شمال ووسط المحافظة بنسبة حدوث 50% تقريبا.