مراجعة تراخيص المعديات والمراكب النيلية لمواجهة أثار حالة الطقس بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بالبحيرة. كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية و مقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، مشددة على إيقاف المخالف من المعديات النهرية، وإيقافها في حالة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة حرصاً على أمن وسلامة المواطنين. وفى هذا السياق شنت جميع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها مجاري مائية ومعديات نهرية بالبحيرة بحملات مكثفة ومكبرة لمتابعة ومراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية حرصا على سلامة الاهالى بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التى معظم مناطق المحافظة.

يذكر أن محافظة البحيرة قد اعلنت حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتم الدفع بماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة على الفور.

كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار وإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات.

وفى سياق متصل كثفت الاجهزة التنفيذية من جهودها المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

وكذلك تم مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما تم مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

و إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.