إصابة عامل بعيار نارى فى قدمه خرج بالخطأ أثناء حفل زفاف بكفر شكر

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة عامل، بطلق نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش"، بقدمه اليمنى، جرى نقل المصاب لمستشفى كفر شكر التخصصي، وتقديم العلاج اللازم له، حيث تبين إصابته من خلال قيامه بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف، وحدث عطل بالسلاح، وأثناء قيامه بفحصه خرج العيار منه وأحدث إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السلاح الناري.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى كفر شكر التخصصي، باستقبال عامل، مصاب بطلق نارى من سلاح نارى فرد خرطوش، وجرى تقديم الخدمة الطبية له.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "ع ص ع"، 20 سنة، عامل، بطلق نارى من سلاح نارى "فرد خرطوش"، بقدمه اليمنى، وذلك أثناء قيامه بإطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بدائرة المركز، حدث عطل بالسلاح الناري، وأثناء قيامه بفحصه خرج عيار نارى من السلاح وأحدث إصابته، ولم يتهم أحد بإحداث إصابته.

وبإرشاده تم ضبط السلاح النارى "فرد خرطوش"، وفارغ طلقة من ذات العيار والتحفظ علها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى استعجلت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب.