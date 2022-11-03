إصابة عامل بطلق نارى خلال مشاجرة في كفر شكر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إصابة عامل بطلق نارى "خرطوش"، فى الصدر نتيجة مشاجرة، جرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر شكر، من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شاب مصاب بطلق نارى بالصدر.

علي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة شاب يدعى "السيد . م . ف . ز"، 40 سنة مقيم بمنطقة منشية الحرس الوطنى بمدينة بنها، عاطل، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى لوجود تجمع دموى على القلب والصدر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.