أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور علي جثة طفل متغيب منذ أيام بالخانكة‎‎

القليوبية: إبراهيم سالم

تمكنت مباحث مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، من كشف غموض مقتل طفل متغيب منذ عدة أيام بعزبة الهادى بدائرة المركز، حيث تبين أن مرتكبى الواقعة متهمان قاما بتتبع الطفل أثناء خروجه من المنزل وقتله لسرقة هاتفه، لإدمانهما وتعاطى المواد المخدرة، تم القبض على المتهمين وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة الطفل «زياد أشرف» 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى بجوار مستودع أنابيب بعزبة الهادى بدائرة مركز الخانكة.

وفى وقت سابق كان قد تبلغ أسرة الطفل المجنى عليه بتغيبه عن منزله منذ أيام، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع سرقة هاتفة لإدمانهما وتعاطى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وفي وقت سابق لقي شقيقين مصرعهما، إثر اصطدام سيارة نقل بهما، أثناء عبورهما الطريق الدائري، اتجاه الجيزة، بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثمانين للمستشفي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمانين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة والاستعلام عليها بالمرور، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.