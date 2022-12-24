إزالة 280 حالة تعدٍ فى حملة مكبرة بحى شمال الجيزة

كتبت - مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، جهود حي شمال في إزالة التعديات على خط التنظيم والأسوار المقامة بالمخالفة، والتي تسببت في غلق شارع قمر الدولة الواقع ضمن متفرعات شارع ترعه السواحل بشمال الجيزة؛ وذلك لتيسير الحركة المرورية وفتح الشارع أمام حركة المواطنين.

يأتي ذلك انطلاقاً من قيام محافظة الجيزة بتنفيذ أعمال تطوير عدد من المحاور والشوارع الجانبية ومتفرعات الشوارع الرئيسية بحي شمال الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشملت الجهود إزالة تعديات مقامة منذ عشرة سنوات بالطريق العام تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتلقت المحافظة شكاوي عديدة من المواطنين بشأنه.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود حي شمال الجيزة في الاستجابة لشكاوي المواطنين في شن حملات على مدار يومين لإزالة 280 حالة تعد وإشغال الحواجز الحديدية الخاصة بحجز أماكن انتظار للسيارات بالطريق العام بشوارع ترعة السواحل والعامل الأول والوحدة والحرية ومحمد حجازي.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات و رفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، شن حي الدقي حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق قيادة المقدم هيثم خلف؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين وتجاوزات الكافيهات في شوارع التحرير والمساحة ولطفي حسونه؛ لتيسير حركة المشاة والمرور والمحافظة على النظام في هذه المنطقة الحيوية، وإيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.