محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع موجة هطول الأمطار

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود شفط مياه السيول والأمطار بطريق الواحات حتى الكيلو 50 وأسفل الطريق الدائري الإقليمي؛ وذلك للوقوف علي انتظام أعمال شفط تجمعات مياه السيول والأمطار وللتعامل الفوري معها لضمان عدم تأثيرها على الحالة المرورية.

وثمن محافظ الجيزة، جهود قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور وإدارة الحماية المدنية لدورها في شفط كميات كبيرة من مياه السيول والأمطار والتي استمرت علي مدار ساعات، مما ساهم في تسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق أمام حركة المركبات.

كما أشاد "المحافظ" بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتواجد الميداني للفرق ومعدات الشفط علي مدار يومين وتأدية عملها على أكمل وجه الأمر الذي ساهم في عدم تأثر حركة سير المركبات علي الطريق، مشيراً إلى أن الفرق والمعدات متمركزة في مواقعها حتي تحسن حاله الطقس.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية للتعامل الفورى مع موجة هطول الأمطار والدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار بعدد من النقاط الحيوية والبؤر الساخنة التى تم تحديدها مسبقاً لضمان سرعة انتشارها ومجابهة أي تجمعات بها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم التنسيق بين كافة القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز وقد تم نشر المعدات وتكثيف الجهود على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة لعدم التأثير على الحركة المرورية.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية

35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453.

رافق المحافظ خلال الجولة، محمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.