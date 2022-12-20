رفع 2600 حالة إشغال بهضبة الأهرم و30 طن قمامة فى الهرم

كتبت - مرام محمد

واصل حى الهرم حملاته على مدار اليوم للحد من الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات؛ للإرتقاء بمستوى النظافة والمرافق، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات اليومية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففى القطاع الجنوبي، استجاب حي الهرم لشكاوى أحد المواطنين حيال أحد المحال المخالفة بشارع سفنكس بالمنصورية وعلى الفور تم رفع الإشغالات ومصادرة محتويات المحل وإزالة الإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شارع اللبيني وإزالة كافة التعديات الموجودة بنهر الطريق.

وفي قطاع حدائق الاهرام، واصل قطاع هضبة الأهرام حملاته حيال المحلات والمقاهي المخالفة، والتي أسرفت عن رفع 2600 حالة إشغال، كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتجريد الأتربة بحدائق الأهرام، وتهذيب الأشجار أمام عمارات الفردوس ورفع المخلفات بالتعاون مع الهيئه العامه للنظافة والتجميل.

وفى القطاع الشمالى، تم رفع 30 طن مخلفات من مدينة الرحمن، وسحب ونش بالكامل من شارع أولاد قاعود من شارع سليم فيصل ومصادرة سقالة بشارع اللبينى فيصل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب رفع 51 نقلة مخلفات من نفق المنشية بقطاع منشأة البكاري، وذلك بمتابعة حسن موافى رئيس حى الهرم.

وفى سياق متصل، شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال حملة مكبرة بشوارع إمبابة والمنيرة الغربية؛ لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 16 ثلاجة من الأكشاك والمحال العامة لشغلها الرصيف، وكذا كلبشة السيارات المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وإزالة 155 حالة إشغال بشوارع الوحدة ومحمد حجازى والعامل الأول وترعة السواحل والأقصر وبشتيل، وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.