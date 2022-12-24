اليوم السابع
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إخماد حريق خط غاز أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر دون إصابات.. صور

السبت، 24 ديسمبر 2022 09:21 ص
إخماد حريق خط غاز أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر دون إصابات.. صور محافظ القاهرة يتابع إخماد الحريق
كتب سيد الخلفاوى

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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادى الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز وشركات المرافق وتم اغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة.
 
وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات و جارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.
 
وفى سياق آخر، كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أجرى جولة مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية والأسواق بأحياء القاهرة لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، حيث أكد محافظ القاهرة خلال الجولة على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، مشيرًا إلى أنه يتم من الآن الإعداد لإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مع متابعة إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع المباعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
 
وحرص محافظ القاهرة على الاستماع لأراء المواطنين حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، كما طالب محافظ القاهرة بتنوع السلع المعروضة فى الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين لتوفير جميع احتياجات المواطنين مع وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة.
 
محافظ القاهرة يتابع إخماد الحريق
محافظ القاهرة يتابع إخماد الحريق
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حريق خط غاز أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر دون إصابات

 

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حريق خط غاز أسفل كوبرى النادى الأهلى بمدينة نصر 
 
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حريق خط غاز أسفل كوبرى النادى الأهلى 
 
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