أكبر 10 شركات مدرجة بالبورصة.. البنك التجارى فى الصدارة بـ125 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

حققت البورصة المصرية، مستويات قياسية خلال عام 2022، إذ ربح رأس المال السوقي 181.3 مليار جنيه منذ بداية العام، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 21.2%، وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25.13%، وضمت قائمة أكبر 10 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، قبل أسبوع من نهاية عام 2022، وهي:

2- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية برأس مال سوقى 47.1 مليار جنيه.

3- المصرية للاتصالات برأس مال سوقى 44.5 مليار جنيه.

4- بنك قطر الوطنى الأهلى برأس مال سوقى 36.5 مليار جنيه.

5- إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية برأس مال سوقي 34.2 مليار جنيه.

6- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو برأس مال سوقي 32.4 مليار جنيه

7- الشرقية إيسترن كومباني برأس مال سوقي 32.3 مليار جنيه.

8- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع برأس مال سوقي 27.6 مليار جنيه.

9- السويدي إليكتريك برأس مال سوقي 24.5 مليار جنيه.

10- المجموعة المالية هيرميس القابضة برأس مال سوقي 20.4 مليار جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.