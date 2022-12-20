هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع سهم البنك التجارى

كتب هانى الحوتى

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بضغوط تراجع أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وحديد عز، والسويدي إليكتريك، وابن سينا فارما، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تتجاوز 1.3 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2619 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 17867 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 6031 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 4192 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3591 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر بني سويف للأسمنت.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بحجم تداول 105 ملايين سهم بقيمة 236.3 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وتعليم لخدمات الإدارة، والمجموعة المصرية العقارية، وبالم هيلز للتعمير، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية 565 ألف سهم، 100.5 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 100 ألف سهم، 46.7 ألف سهم، 780 ألف سهم، 9022 سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والكابلات الكهربائية المصرية 475.2 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 235 مليون سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركات القاهرة للدواجن، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 60 ألف سهم، 41.2 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين، والكابلات الكهربائية المصرية، 96.1 ألف سهم، 860 ألف سهم، 80.9 ألف سهم، 38.1 ألف سهم، 235 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 21070 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، موافقة مجلس الإدارة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ ما يلزم نحو التعاقد مع مستشار مالي مستقل معتمد من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لعمل دراسة جدوى لمشروع تربية 5 آلاف رأس ماشية.