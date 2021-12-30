البورصة المصرية تربح 12.1 مليار جنيه فى آخر جلسات عام 2021

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسة في عام 2021، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي نحو 12.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.579 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 11949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2097 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 14228 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4716 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.