تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة اليوم من محطة مصر إلى الإسكندرية

كتب سيد الخلفاوى

تنطلق اليوم السبت، فى الساعة الثانية بعد الظهر، أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة من محطة مصر برمسيس إلى محطتى سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من غد الأحد الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا من محطة مصر برمسيس متجهاً إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، حيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالى وصول باقى القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تمثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية، وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التى تصل إلى 160 كم / ساعة، بالإضافة إلى جود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسى مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب، وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب .

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت أبرمت عقداً مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة (6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري) بإجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، وأن هذا التعاقد يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين