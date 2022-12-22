تعرف على مواعيد قطار تالجو الفاخر من القاهرة للإسكندرية والعكس

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكة الحديد مواعيد قطار تالجو الفاخر، والذى تنطلق أولى رحلاته السبت القادم، الساعة 2 عصرا من محطة مصر برمسيس لمحطة مصر بالإسكندرية، مارا بمحطة سيدى جابر، ومن المقرر أن يكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من يوم الاحد القادم الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

وسيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً، ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / اسوان الى جانب خط القاهرة / الإسكندرية، حيث يتم تصنيع 6 قطارات تالجو أخرى لصالح مصر ستصل من أسبانيا تباعا.

تركيب القطار

وتتميز قطارات تالجو بأنها تقدم أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة، والقطار يتكون من 18 عربة، وكل قطار به "عربة قوى -عربة بوفيه- عربة نادى- 5 عربات أولى فاخرة -10 عربات ثانية فاخرة"، والقطارات مدعمة بخدمات الانترنت.

مكونات العربة

وكل عربة درجة اولى بها شاشة بكل كرسى، وطاولة لتناول الطعام، والكرسى متحرك، والدرجة الثانية بها شاشات مركزية وطاولات ايضا، كما ان هناك عربة مخصصة لذوى الهمم وحمامات لهم.