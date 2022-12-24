أسعار النفط تسجل 83.92 دولار لبرنت و79.56 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 83.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت فى نهاية تعاملات أمس، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.56 دولار، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 3.5%.

وقال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الروسية موسكو ، إن روسيا تدرس تقليص إنتاجها من النفط بين 5 إلى 7 % أوائل العام المقبل، ردًا على فرض حدود قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية، ووقف المبيعات للدول التي تدعم تلك الحدود، بعدما فرضت دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حدًا أقصى لأسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولارًا للبرميل.

وذكر «مشيك»، أن القيادة الروسية ردت على عقوبات الدول الغربية بأنها لن تُصدِر الغاز والنفط إلى أي دولة شاركت في قرار تسقيف أسعار منتجاتها النفطية، موضحًا أن موسكو تُعوِّل على تصدير موارد النفط والغاز إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والصين والهند ودول المحيط الهادئ، حيت تعتبرها موسكو دولًا حليفة لها، وهو ما جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن العالم يعيش الآن مرحلة تكسير العظام بين واشنطن وموسكو، التي قد تضطر إلى بيع منتجاتها البترولية بأسعار أقل إلى الدول الحليفة كرد على عقوبات الدول الغربية، مؤكدًا أن روسيا تتجه نحو إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، وهو ما ذكره نائب رئيس الوزراء الروسي في دعوته لعدة لدول للمشاركة في إنشاء المركز.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على عشرة كيانات بحرية روسية، لتحميل مؤسسة الدفاع الروسية تكاليف باهظة ردًا على الحرب الروسية فى أوكرانيا.

كشف نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، عن إجراءات روسية جديدة ردا على تحديد سقف لسعر النفط تشمل منع تصديره للدول التى ستطلب ذلك فى عقود التوريد.

وأضاف نوفاك -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، الجمعة، أن روسيا مستعدة لخفض إنتاج النفط بما يتراوح بين 500 و700 ألف برميل يوميا، ما يعادل نحو 5 إلى 7 % من الإنتاج الروسي اليومي من النفط، مشيرا إلى أنه يجري إعداد مرسوم رئاسي بهذا الشأن.

يأتي هذا عقب قرار دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، تسقيف سعر النفط الروسي وتحديد سعره عن مستوى 60 دولارا للبرميل، ومنع نقل وتأمين الشحنات المقومة بأسعار أعلى، اعتبارا من الـ5 من ديسمبر الحالي.

وكان المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أعلن أن الرد على قرار الدول الغربية بوضع سقف لأسعار النفط الروسى فى صيغته النهائية سيتم نشره قريبا.

وقال بيسكوف للصحفيين، "يتم حاليا الاتفاق على النقاط النهائية، ونتوقع نشر الرد الروسي قريبا".

كانت العقوبات الغربية على النفط الروسي قد دخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر الجاري، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.