وقال البيان "تم تمديد قيود الرحلات المؤقتة إلى 11 مطارا فى جنوب ووسط روسيا حتى 2 يناير 2023"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأغلقت روسيا جزءا من مجالها الجوى فى جنوب ووسط البلاد أمام الطائرات المدنية فى 24 فبراير 2022، وسط عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

من جهة أخرى كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، عن مواصلة الوحدات العسكرية الروسية ـ البيلاروسية المشتركة تدريباتها القتالية في منطقة بريست المحاذية للحدود البولندية.