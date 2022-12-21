الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 09:03 ص جانب من اللقاء كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى. صرح بذلكً السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسى الرئيس السيسى وزير الدفاع الرئيس السيسى ووزير الدفاع الموضوعات المتعلقة أستاذ علاقات دولية: الرئيس السيسي حريص على دعم العراق لاستعادة مكانته الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 04:00 ص نواب: الرئيس السيسي حريص على مواصلة دعم إعمار العراق والانتقال لمرحلة جديدة من الشراكات الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:00 م كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر بغداد تأكيد لدور مصر الداعم للدولة الوطنية.. خبراء: القاهرة تمثل الثقل الكبير الذى يحتاجه العراق.. أكرم القصاص: الدولة المصرية تحظى بثقة إقليمية ودولية كبيرة الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 10:18 م الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون بالأردن الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:47 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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