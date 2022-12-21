الرئيس السيسى يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

صرح بذلكً السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.