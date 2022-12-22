اليوم السابع
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سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنوك المصرية

الخميس، 22 ديسمبر 2022 12:46 م
سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 24.64 للشراء و24.69 جنيه للبيع.
 
بينما سجل سعره فى بنك الإسكندرية 24.70 جنيه للشراء 24.75 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 24.66 جنيه للشراء، 24.74 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.66 جنيه للشراء.
 
24.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

24.64 جنيه للشراء.
 
24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.68 جنيه للشراء.
 
24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

24.64 جنيه للشراء.
 
24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.70 جنيه للشراء.
 
24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.72 جنيه للشراء.
 
24.75 جنيه للبيع.

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