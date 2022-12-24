أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية تستهدف تحقيق نمو 5.5% وفائض أولى 2%

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 24-12-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، أصدار وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي.

المالية: استهداف نمو 5.5% وفائض أولى 2% ووضع معدلات العجز والدين بمسار نزولي

أصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/ 2024، الذى يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.

أضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية.

التعاون الدولى تعلن نتائج الشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى "التعاون عبر الحدود"

أعلنت وزارة التعاون الدولي، نتائج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط في إطار آلية الجوار الأوروبية، والذي يأتي ضمن التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وامتدادًا للبرامج والمشروعات المُنفذة بالشراكة بين الجانبين لتحفيز جهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

ويجري تنفيذ البرنامج على مستوى دول حوض البحر المتوسط وهم مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب 7 دول متوسطية أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهم: فرنسا، وإيطاليا، وأسبانيا، واليونان، وقبرص، ومالطا، والبرتغال، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جانبى الحدود المشتركة، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، ومواجهة التحديات المشتركة فى مجالات البيئة، والصحة العامة ومنع ومكافحة الجريمة، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.

وزير قطاع الأعمال يلتقى محافظ أسوان لبحث المساهمة فى خطط التنمية بالمحافظة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لأسوان لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات.

وتم خلال اللقاء التباحث حول كيفية استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بما يخدم ويساهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.

شمل اللقاء تناول



موضوعات متعلقة بتنمية قطع أراضي وتطوير بعض الفنادق ورفع كفاءة عدد من فروع التجارة الداخلية والبدء في عدد من المشروعات الجديدة بما يخدم أهالي أسوان.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظة بتفقد عدد من المشروعات داخل المحافظة على مدار اليوم.

زيادة إيرادات الموازنة إلى 258.9 مليار جنيه خلال 3 شهور.. بالأرقام

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 258.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2022/2023، بقيمة 35 مليار جنيه بنسبة نمو 15.6% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 81.7% من إجمالي الإيرادات، ويعرض اليوم السابع أبرز إيرادات الموازنة خلال أول 3 شهور من العام المالي، بحسب التقرير الشهري، وهي:

1- 211.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بقيمة 35 مليار جنيه بنسبة نمو 19.9% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

2- 47.5 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية تمثل نسبة 18.3% من إجمالي الإيرادات.

3- 2.4 مليار جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بنسبة نمو 62.5%.

4- 9.1 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بنسبة نمو 32.8%.

معهد التخطيط يؤكد ضرورة توظيف التكنولوجيا فى تحسين إنتاجية القطاع الزراعى

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة من نشاط "لقاء الخبراء" للموسم العلمي 2022/2023، تحت عنوان "أزمة الأعلاف والإنتاج الداجني في مصر"، لمناقشة أزمة الأعلاف الراهنة من حيث المظاهر، والأسباب، والتداعيات، والحلول، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال من داخل وخارج المعهد.

في هذا الإطار أوضحت أ.د. فادية عبد السلام (المنسق العام للقاء الخبراء) أنه تم مناقشة مجموعة من القضايا الهامة ذات الصلة بقضية أزمة الأعلاف والإنتاج الداجني في مصر في مقدمتها، تباطؤ الإفراج المرحلي عن شحنات الذرة وفول الصويا المكدسة في الموانئ و قرار البنك المركزي المصري الصادر في فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية. وتم استعراض حجم الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي من الدواجن وبيض المائدة في الفترة الأخيرة، واحتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والمواد الخام إضافة إلى أزمة تنامي حجم ونشاط السوق السوداء للأعلاف في مصر. كما تم استعراض حجم الأضرار التى لحقت بصغار المربيين والتي قد تهدد بخروجهم من هذه الصناعة، ومناقشة دور الزراعة التعاقدية والتعاونيات الزراعية والبنك الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف في الأجلين المتوسط والطويل.