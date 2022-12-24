زيادة إيرادات الموازنة إلى 258.9 مليار جنيه خلال 3 شهور.. بالأرقام

كتب هانى الحوتى

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 258.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2022/2023، بقيمة 35 مليار جنيه بنسبة نمو 15.6% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 81.7% من إجمالي الإيرادات، ويعرض اليوم السابع أبرز إيرادات الموازنة خلال أول 3 شهور من العام المالي، بحسب التقرير الشهري، وهي:

1- 211.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بقيمة 35 مليار جنيه بنسبة نمو 19.9% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

2- 47.5 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية تمثل نسبة 18.3% من إجمالي الإيرادات.

3- 2.4 مليار جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بنسبة نمو 62.5%.

4- 9.1 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بنسبة نمو 32.8%.

5- 0.9 مليار جنيه عوائد محصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة نمو 28.3%.

6- 17.3 مليار جنيه منح حصلت عليها الموازنة خلال الربع الأول.

7- 15.8 مليار حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 25.7%.

وكانت الموازنة العامة للدولة، قد حققت فائض أولي بقيمة 10.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.1% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.09% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 15.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 258.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 19.2% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، ونجحت الموازنة في تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.