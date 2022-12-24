زيادة إيرادات الموازنة إلى 258.9 مليار جنيه خلال 3 شهور.. بالأرقام

ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 258.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2022/2023، بقيمة 35 مليار جنيه بنسبة نمو 15.6% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نسبة 81.7% من إجمالي الإيرادات، ويعرض اليوم السابع أبرز إيرادات الموازنة خلال أول 3 شهور من العام المالي، بحسب التقرير الشهري، وهي:
1- 211.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية بزيادة بقيمة 35 مليار جنيه بنسبة نمو 19.9% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
2- 47.5 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية تمثل نسبة 18.3% من إجمالي الإيرادات.
3- 2.4 مليار جنيه عوائد محصلة من الهيئات الاقتصادية بنسبة نمو 62.5%.
4- 9.1 مليار جنيه عوائد محصلة من هيئة قناة السويس بنسبة نمو 32.8%.
5- 0.9 مليار جنيه عوائد محصلة من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة نمو 28.3%.
6- 17.3 مليار جنيه منح حصلت عليها الموازنة خلال الربع الأول.
7- 15.8 مليار حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 25.7%.
وكانت الموازنة العامة للدولة، قد حققت فائض أولي بقيمة 10.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.1% من الناتج المحلي مقابل عجز بنسبة 0.09% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
جاء النمو بفضل ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 15.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليصل إلى 258.9 مليار جنيه، رغم ارتفاع المصرفات بنحو 19.2% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي، ونجحت الموازنة في تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
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