وزير الأوقاف والمفتى ومحافظ بورسعيد يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسى

بورسعيد - محمد عزام

يؤدي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة، في المسجد العباسي، بحضور اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، يأتي ذلك فى إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومى الـ66 وجلاء العدوان الثلاثي عن مصر.

وبدأت محافظة بورسعيد، احتفالاتها بالعيد القومي منذ الأمس بوضع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إكليلًا من الزهور، على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة".

وعزفت حينها، الموسيقي العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية.

ومن جانبه قال محافظ بورسعيد :"شرف لنا وجودنا اليوم أنا والقيادات التنفيذية للاحتفال بهذه المناسبة العطرة، والتي توافق الذكري 66 لرحيل العدوان الثلاثي عن مصر عامة وبورسعيد بشكل خاص.

وأكد المحافظ، أن شهدائنا من أبطال المقاومة الشعبية ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، وتقديم أرواحهم من أجل الحفاظ علي الوطن وحماية المواطن، ودحر كل من تسول له نفسه السطو على الأراضى المصرية.

شارك في الإحتفالية بوضع اكليل الزهور، لفيف من أهالي محافظة بورسعيد، وأطفال المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وعدد من القيادات التنفيذية في المدينة الباسلة.



مدير أمن بورسعيد



القيادات الأمنية والتنفيذية



الحضور بصلاة الجمعه