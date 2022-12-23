رئيس مياه الشرب: طوارئ بالقابضة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بمدن القناة

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، انتشار كامل لكافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، فى أماكن التمركز فى الشوارع والميادين، على مستوى محافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر قد تحدث.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، عن إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات فى المواقع الهامة، مؤكدًا أن هناك فرق طوارئ من مهندسى ومشرفى وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفورى والسريع مع المواقف الطارئة التى قد تحدث من أمطار وسيول أو أى أزمات، بالإضافة الى المتابعة على شبكات الصرف الصحى وخطوط مياه الشرب والمحطات الرفع، مستوى فى قطاعات ومناطق إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب القناة، انه تم التأكد من جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحى للتعامل مع المواقف الطارئة، لافتا أن هناك متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث، وتمركز سيارات شفط المياه فى الأماكن المخصصة لها، بالإضافة الى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التى تمتلئ بالمياه، مع توفير كل الإمكانات، والمعدات بهدف الانتهاء منها فى فترة زمنية وجيزة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، عن توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها فى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح، وشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وذلك بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث حال سقوط أمطار أو سيول قد تحدث.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن الشركة بدأت فى وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، وانتشار وتمركز سيارات شفط المياه فى الأماكن المخصصة لها.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، بالإضافة الى المتابعة المستمرة من عمل جميع المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.



الاستعدادات لمواجهة الأمطار (3)



الاستعدادات لمواجهة الأمطار (2)