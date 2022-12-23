283 سفينة بموانئ "اقتصادية القناة" و5,3 مليون طن حمولة متداولة خلال نوفمبر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم الجمعة، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضى بإجمالى حمولات بلغ 3,682,798 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 334,463 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 218 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل عدد 42 سفينة حاويات بطاقة محققة 326,881 طن وعدد حاويات 36,257 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 6 سفن بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، وسفينة تحولت ساحلى، وسفينة ملح و7 سفن سياحية، واستقبال 33 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال نوفمبر الماضى 106 سفينة حاويات و6 سفن كلينكر و5 سفينة ملح وسفينة أسمنت بطاقة محققة 3,338,317 طن وعدد حاويات 298,206 حاوية مكافئة.

واستقبل ميناء العريش البحرى عدد 4 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 17,600 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب فى الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذى يشهده ميناء العريش حاليًا.

وبالنسبة لميناء السخنة فقد شهد حركة تداول بضائع عامة بلغت 382.29 طن وحركة تداول بضائع صب جاف بحمولة 359348.92 طن وصب سائل بإجمالى 317553.05 طن وحجم تداول الحاويات 567813 طن لتبلغ إجمالى الحمولة المتداولة فى الميناء خلال نوفمبر 1245097.25 طن بإجمالى عدد سفن 38 سفينة، أما ميناء الأدبية فقد بلغ إجمالى الحمولة المتداولة 457151.76 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 8222 حاوية مكافئة بإجمالى عدد سفن وصل إلى 27 سفينة.

هذا وتعمل الهيئة دائمًا على تطوير الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة وجذب الخطوط الملاحية العالمية مما يعظم من الإيرادات وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها.