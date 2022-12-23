نائب محافظ أسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى إدفو

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " سلسلة من الإنجازات المتتالية داخل القرى المدرجة بالمبادرة، وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بالمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرى مركز إدفو، رافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان.
وشملت جولة نائب المحافظ تفقد الأعمال الجارية بمشروع محطة مياه وادى الصعايدة والكلح غرب بطاقة 15 ألف م3 فى المرحلة الأولى، و20 ألف م3 فى المرحلة الثانية ، ثم تفقد السوق الحضارى بالكلح غرب والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100 %، وأيضاً وحدة المطافئ بالكلح غرب بنسبة تنفيذ 60 %، وموقف السيرفيس بالشيخ عامر بنسبة تنفيذ 85 %، وكذا موقف الغنيمية للسيرفيس بنسبة تنفيذ 60 %، بالإضافة إلى موقف الرمادى لسيارات السيرفيس بنسبة تنفيذ 90 % ، ووحدة المطافئ بالرمادى بنسبة تنفيذ 50 % ، وعقب ذلك تابع نائب محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع خط طرد الحصايا ، ومحطة المعالجة بالحصايا والرمادى بحرى بنسبة تنفيذ 85 % ، علاوة على محطة مياه الشرب بالحصايا بنسبة تنفيذ 60 %.
واختتم أحمد شعبان جولته بتفقد مشروع مجمع خدمات الرمادى بحرى والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100 % .
وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ،مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها،موجهاً بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان ، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنيةالمقررة لها ، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.
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