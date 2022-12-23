إزالة طواحين للذهب على مساحة 2975 مترا بمنطقة النجاجرة شرق بأسوان

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة بتشديد الرقابة التموينية، وضبط المخالفات، مع تحقيق السيطرة على الأسعار، بجانب التفاعل السريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية أولاً بأول ووضع الحلول الفورية لها.

كما تواصلت الجهود، إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، علاوة على الإصلاح الفورى لأى كسور أو طفح لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا الإطار، صرح سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية المفاجئة مساء أمس برفع الإشغالات والبلدورات بالشوارع الداخلية والرئيسية والأسواق فقد تم رفع البلدورات والإشغالات بشارع السودانيين والسوق السياحى بنطاق حى غرب برئاسة محمد ممدوح، وبالتنسيق مع شرطة المرافق.

وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال إصلاح الكسر المفاجئ للخط العمومى للمياه 8 بوصة بنجع الغلاب بقرية غرب أسوان بواسطة شبكة مياه القرية ، كما تم إصلاح أعطال الإنارة العامة بقطاع المحمودية بمناطق عمارات الرى والصرف والإسكان والتعمير.

وأوضح شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفورى والسريع مع أى مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب فقد تم تنظيم حملة مكبرة إستهدفت الإزالة الفورية لطواحين الذهب الموجودة بمنطقة النجاجرة شرق بنطاق حى شرق المدينة بمساحة 17 قيراطا بما يعادل 2975 م2 مقامة على الأراضى الزراعية.

وأشار، إلى أن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية ممثلة فى مركز شرطة كوم أمبو ، بجانب الإدارة الزراعية ، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بتشكيلات أمنية مختلفة ، وكذا الأدوات والمعدات الثقيلة ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بضبط كمية من المواد البترولية ( سولار ) بمشاركة العاملين بمكتب التموين بالمدينة بإجمالى 1740 لتر ، وهى عبارة عن 26 جركن زنة 60 لتر ، و 9 جركن زنة 20 لتر ، وقد تم مصادرة الكمية المضبوطة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وتابع، رئيس الوحدة، أعمال إنشاء مجمع المعاهد الأزهرية والذى يضم مراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى ، شامل الإستراحات بمنطقة الزهور والمقام على مساحة 8 ألاف م2 بتكلفة 45 مليون جنيه إستعداداً لدخوله الخدمة مع بداية العام القادم.