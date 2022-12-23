محافظ دمياط تشدد على الإسراع بالمعدلات التنفيذية للأعمال المدرجة بحياة كريمة

دمياط معتز الشربيني

ظهرت بصورة واضحة بصمات مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يجرى تنفيذها بمركز كفر سعد بدمياط على أغلب القرى ولا سيما قريتي "كفر المنازلة" و"كفر سليمان البحرى". في قرية كفر سليمان البحرى، تم تنفيذ الجمعية الزراعية بالقرية، وتم إزالة المبنى القديم واستغلاله مع المساحة المحيطة به لإقامة مجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل، وكذلك تنفيذ مشروع توسعات مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية والتى تضم 8 فصول ومكتبة ومعمل و قسم حاسب آلى ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة 32 فصل دراسى، وتم إنشاء مجمع خدمات حكومية ومركز شباب قرية كفر سليمان. وفي قرية اللوزي التابعة لكفر سليمان البحرى تم تنفيذ محطة معالجة صرف صحي اللوزى ، والتى تم الإنتهاء من كافة الأعمال بها، و تعمل بنظام المعالجة الثلاثية بطاقة 300 م٣/يوم، كما تم مد شبكات الغاز والكهرباء والمرافق ووضع خطة رصف الطرق بهذه القري. وفي قرية كفر المنازلة تم تخصيص قطعة أرض إستغلالها لإقامة مجمع خدمات حكومية و زراعية وفقاً للاشتراطات الخاصة بتلك المنشآت، وتم تنفيذ اعمال تطوير مركز شباب كفر المنازلة وفق مخطط التطوير الخاص به لرفع كفاءته طبقاً لأعلى مستوى. وأكدت "الدكتورة منال عوض" أن حياة كريمة مشروع قومى ضخم يستهدف تطوير الريف المصري وتحقيق التحول الشامل به وذلك استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة، مؤكدة أن المحافظة والأجهزة المعنية يعملون على قدم وساق لتغطية 28 قرية بمركز كفر سعد بكافة الخدمات وتنفيذ مخطط التطوير على أعلى مستوى.

كما أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تجرى بعدد 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 219 تابعا، حيث يتم تنفيذ عدد 516 مشروعا بجميع القطاعات لخدمة 243 ألف نسمة بقرى المركز، وتم تطوير وتنمية الريف المصري من حزمة من البرامج والأنشطة المتعددة التى تتوافق أهدافها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوفير حياة كريمة لأهالى الريف.

وكانت " الدكتورة منال عوض " محافظ دمياط قد تابعت مؤخرا آليات استكمال عمليات توصيل شبكات المرافق بقري حياة كريمة للبدء فى أعمال رصف الطرق بعدد من القرى وذلك من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهازالمركزى للتعمير، كما بحثت سُبل تذليل كافة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ و وضع آلية محددة لتخطيها و تحقيق طفرة بخطة التنفيذ.

وشددت "محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والعمل بالتوازى مما يساهم فى الإسراع بمعدلات التنفيذ، موجهة بتلافى جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال متابعة تنفيذ المشروعات .