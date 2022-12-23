منح قروض ممولة من صندوق التنمية المحلية فى دمياط.. تعرف على الشروط

"اليوم السابع" يعرض المشروعات التى تنطبق عليها الشروط وقيمة القرض والمستندات المطلوبة فى التقرير التالى..

- المشروعات المنزلية.. بقالة منزلية، بيع أدوات مدرسية، بيع خضراوات وفاكهة، بيع أعلاف، وتبلغ قيمة القرض من 5 إلى 10 آلاف جنيه المستندات المطلوبة "ضامن واحد - سند اذنى، بطاقة رقم قومي".

- مشروع تربية أغنام.. تبلغ قيمة القرض 7 : 15 ألف جنيه والمستندات المطلوبة ضامن واحد ،عقد كفالة، 2 سند اذني، إقرار تأمين علي الماشية، بطاقه رقم قومي .

- مشروع تسمين مواشي: تبلغ قيمة القرض 15 : 25 ألف جنيه، المستندات المطلوبة 2 ضامن ، 2 عقد كفالة ، 2سند اذني، إقرار تأمين علي الماشية ، بطاقة رقم قومى.

- مشروع الجاموس الحلاب: تبلغ قيمة القرض 15 : 30 ألف جنيه والمستندات المطلوبة 2 ضامن، 2 عقد كفالة، 2 سند اذني، بطاقة الرقم القومي.

- المشروعات المرخصة 15 : 30 ألف جنيه المستندات المطلوبة 2 ضامن، 2 سند إذني، عرض سعر، عقد كفالة ، بطاقة الرقم القومى

- مشروعات الآلات والمعدات والتروسيكل: طبقاً لعرض السعر المقدم، والمستندات المطلوبة 2 ضامن ، 2 سند أذني، 2 عقد كفالة تضامنية، عرض سعر ، بطاقة الرقم القومي.



الشروط العامة اللازمة للحصول على القرض الممولة من صندوق التنمية المحلية على النحو التالى..

- لا يقل سن المقترض عن 21 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً .

- تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع لها إدارة بناء القرية .

- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة .

- سريان بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن .