اليوم السابع
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منح قروض ممولة من صندوق التنمية المحلية فى دمياط.. تعرف على الشروط

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:00 ص
منح قروض ممولة من صندوق التنمية المحلية فى دمياط.. تعرف على الشروط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أعلنت محافظة دمياط تحت إشراف الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، منح قروض ممولة من صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظة بنسبة فائدة 6%.
 
"اليوم السابع" يعرض المشروعات التى تنطبق عليها الشروط وقيمة القرض والمستندات المطلوبة فى التقرير التالى.. 
 
- المشروعات المنزلية.. بقالة منزلية، بيع أدوات مدرسية، بيع خضراوات وفاكهة، بيع أعلاف، وتبلغ قيمة القرض من 5 إلى 10 آلاف جنيه المستندات المطلوبة "ضامن واحد - سند اذنى، بطاقة رقم قومي".
 
- مشروع تربية أغنام.. تبلغ قيمة القرض 7 : 15 ألف جنيه والمستندات المطلوبة ضامن واحد ،عقد كفالة، 2 سند اذني، إقرار تأمين علي الماشية، بطاقه رقم قومي .
 
- مشروع تسمين مواشي: تبلغ قيمة القرض  15 : 25 ألف جنيه، المستندات المطلوبة 2 ضامن ، 2 عقد كفالة ، 2سند اذني، إقرار تأمين علي الماشية ، بطاقة رقم قومى. 
 
- مشروع الجاموس الحلاب: تبلغ قيمة القرض 15 : 30 ألف جنيه والمستندات المطلوبة 2 ضامن، 2 عقد كفالة، 2 سند اذني، بطاقة الرقم القومي.
 
- المشروعات المرخصة 15 : 30 ألف جنيه المستندات المطلوبة 2 ضامن، 2 سند إذني، عرض سعر، عقد كفالة ، بطاقة الرقم القومى
 
- مشروعات الآلات والمعدات والتروسيكل: طبقاً لعرض السعر المقدم، والمستندات المطلوبة 2 ضامن ، 2 سند أذني، 2 عقد كفالة تضامنية، عرض سعر ، بطاقة الرقم القومي.
 

الشروط العامة اللازمة للحصول على القرض الممولة من صندوق التنمية المحلية على النحو التالى..

- لا يقل سن المقترض عن 21 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً .
 - تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع لها إدارة بناء القرية .
- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة .
- سريان بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن .
 
 
 
 

 


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