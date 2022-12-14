اليوم السابع
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صندوق التنمية المحلية يقرر رفع سقف الائتمان لقروض المشروعات الصغيرة بدمياط‎‎

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:11 م
صندوق التنمية المحلية يقرر رفع سقف الائتمان لقروض المشروعات الصغيرة بدمياط‎‎ محافظ دمياط
دمياط - هيثم مراد

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أعلن صندوق التنمية المحلية عن رفع الأسقف الإئتمانية للقروض، الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل محافظة دمياط، وذلك وفق توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن رفع الأسقف الائتمانية لتلك القروض. 
  
وقد أعلن صندوق التنمية المحلية أن الحد الاقصى للمشروعات المنزلية و تربية الماعز أصبح 10 آلاف جنيه وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كما بلغ الحد الأقصى لمشروعات تربية الأغنام 15 ألف جنيه وحد أدنى 7 آلاف جنيه.
 
كما أصبح الحد الأقصى لمشروعات تسمين العجول 25 ألف جنيه وبحد أدنى 15 ألف جنيه، إضافة إلى رفع الحد الاقصي الخاص بالمشروعات المرخصة بحد أقصى 30 ألف جنيه وحد أدنى 15 ألف جنيه، فيما يتم تحديد القيمة الخاصة بمشروعات الآلات والمعدات والتروسيكل طبقا لعرض السعر المقدم.
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ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة المشروعات القائمة ومضاعفة الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين وتحقيق الهدف المرجو وهو توفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادى والبيئي للأسر المستفيدة، وتوفير فرص عمل لتحفيز المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم.

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