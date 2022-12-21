برلماني لليوم السابع: الحوار الوطنى لتبادل الرؤى والدولة تسعى بجدية نحو تنمية الصناعة

دمياط - هيثم مراد

اختتم حزب حماة الوطن بمحافظة دمياط فاعليات الحوار الوطنى، والذي أقيم اليوم، تحت عنوان " توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي"، بحضور عددا من قيادات الحزب و التنفيذيين، ورجال الدين والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وقدم اليوم السابع لقاء مع النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ عن حول حماة الوطن، وأمين الحزب بمحافظة البحيرة، والذي أكد على ضرورة الإنتباه إلي ما تقوم به الدولة لتطوير الصناعة المصرية، لافتا إلى وجود إجراءات عديدة من أجل تسهيل كافة الأمور على المصنعين والمستثمرين أيضا.

واضاف عضو مجلس الشيوخ أنه يتم حاليا مناقشة بنود صندوق مصر الرقمي، والذي من المقرر الإعلان عنه خلال أيام، مشيرا إلي وجود اتجاه قوى داخل الدولة للقضاء على البيروقراطية وتنمية الصناعة المصرية، موضحا أن الحوار الوطني جاء لتبادل الأفكار والرؤى من أجل تقديم حلول تساعد على تنمية الصناعة وتمكينها.

وقال النائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ أنه من بين الملفات التي تناولها الحوار الوطني اليوم إنشاء شركة وطنية لتوفير الخامات وتوزيعها على المصنعين، مؤكدا أن حزب حماة الوطن سيدرس كافة التوصيات التي تم الإعلان عنها داخل الحوار الوطني اليوم بشكل يضمن تنفيذ تلك التوصيات بما يتناسب مع الأوضاع الحالية ورؤية الدولة لتنمية وتطوير الصناعة.