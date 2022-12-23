مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على طريق المحلة شبرا بابل

تلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة شبرابابل، وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعي"م.ع ا" واصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد لفظ أحد ضحايا حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر الرئيسي بطنطا انفاسه فور وصوله للمستشفي بينما يخضع 3 آخرين للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

وكان قد أصيب 4 أشخاص مساء أمس بإصابات متفرقة بينهم إصابة خطيرة في حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وتم نقلهم لمستشفي طوارئ جامعة طنطا.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم في شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا ووقوع إصابات، انتقلت سيارتي اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم 4 سيارات ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفي طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.