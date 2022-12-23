محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لنقل جثمان أحد الإعلاميين لمسقط رأسه.. صور

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، مستشفى الزهور المركزي، مساء اليوم الجمعة، والتي يتواجد بها جثمان الإعلامي سيد موسى، الذي توفى إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الآمن ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظة الدقهلية على طريق "المطرية "، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة توفير كافة الإمكانات اللازمة لنقل الجثمان إلى مسقط رأس الإعلامي الراحل لإنهاء عملية الدفن، مقدمًا واجب العزاء لأفراد أسرته وزملائه، وداعيًا لله بالرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.

كما زار محافظ بورسعيد مستشفى السلام بورسعيد للاطمئنان على حالة المصابين، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية على مدار 24 ساعة، وإفادته بتقارير دورية عن حالتهم الصحية، وتلبية كافة مطالبهم هم وأسرهم.