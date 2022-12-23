اليوم السابع
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ويزور مصابي حادث الدقهلية..

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لنقل جثمان أحد الإعلاميين لمسقط رأسه.. صور

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:46 م
محافظ بورسعيد يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لنقل جثمان أحد الإعلاميين لمسقط رأسه.. صور المحافظ خلال زيارته لأحد المصابين
بورسعيد - محمد عزام

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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشفى الزهور المركزي، مساء اليوم الجمعة، والتي يتواجد بها جثمان الإعلامي سيد موسى، الذي توفى إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الآمن ببحيرة المنزلة، بنطاق محافظة الدقهلية على طريق "المطرية "، يرافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد. 
 
ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة توفير كافة الإمكانات اللازمة لنقل الجثمان إلى مسقط رأس الإعلامي الراحل لإنهاء عملية الدفن، مقدمًا واجب العزاء لأفراد أسرته وزملائه، وداعيًا لله بالرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.
 
كما زار محافظ بورسعيد مستشفى السلام بورسعيد للاطمئنان على حالة المصابين، موجهًا بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية على مدار 24 ساعة، وإفادته بتقارير دورية عن حالتهم الصحية، وتلبية كافة مطالبهم هم وأسرهم.
 
ووصلت جثة الزميل المراسل التلفزيوني سيد موسى، إلى مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، واستقبلت مستشفيات بورسعيد 4 مصابين في نفس الحادث، جرى نقل اثنين منهم إلى مستشفى ال سليمان التخصصي، والاثنين الآخرين إلى مستشفى السلام بورسعيد "الأميري".
 
وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية وشرطة المسطحات المائية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل علي طريق "المطرية – بورسعيد" الجديد، وانزلاق السيارة ربع نقل وسقوطها في مياه بحيرة المنزلة.
 
تحركت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من اخراج 4 مصابين وجثة، وجرى نقلهم إلى مستشفيات بورسعيد.
المحافظ خلال تواجده مع النواب
المحافظ خلال تواجده مع النواب

المحافظ خلال زيارته لاحد المصابين
المحافظ خلال زيارته لاحد المصابين

المحافظ مع النواب
المحافظ مع النواب

المحافظ مع مصاب اخر في الحادث
المحافظ مع مصاب اخر في الحادث

المحافظ والنائب بالمستشفى
المحافظ والنائب بالمستشفى

المحافظ يزور المصابين
المحافظ يزور المصابين

جانب من تواجد المحافظ بالمستشفى
جانب من تواجد المحافظ بالمستشفى
 
 
 
 
 

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