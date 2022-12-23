مصرع عامل إثر انقلاب تروسيكل بالترعة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 58 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة سوهاج، وذلك على إثر انقلاب تروسيكل بالترعة كان يستقله برفقة نجله على الطريق، تم انتشال الجثة والتروسيكل من الترعة وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالترعة، ووجود متوفى وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد طارق مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، بإنقلاب دراجة نارية تروسيكل ومتوفي بترعة بناحية المزالوه دائرة المركز" قيادة المدعو عمر م م ن سن 22 موظف ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، اختلت مقود الدراجة بيده، مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن ذلك وفاة والده المدعو محمد م ن ا 58 سنة عامل بجامعة سوهاج ويقيم بذات الناحية من مستقل التروسيكل تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة عقب تمكن قوات الغنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية من إنتشالها.

تم إخطار مفتش الصحة المستشفى إنتقل إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ونفى الشبهة الجنائية وبسؤال نجل المتوفى أكد ما جاء التحريات وعلل وقوع الحادث لذات السبب تم رفع أثار الحادث وإتخاذ الإجراءات اللازمة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وتم التصريح بدفن الجثة عقب ورود التقرير اللازم عن سبب الوفاة.