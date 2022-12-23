ضبط 9 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج، من ضبط عامل داخل مسكنه وبرفقته 8 آخرين، أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل المنزل، تم التحفظ على أدوات الحفر والتنقيب والتحفظ على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم يفيد بقيام عامل بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، وبرفقته عدد من الأشخاص جميعهم يقمون بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى سوهاج.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية عقب انتقال العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم وضباط وحدة المباحث برئاسة الرائد محمد عبدالكريم رئيس وحدة مباحث المركز بالإنابة بقيام المدعو أشرف ا م ع 54 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

تم ضبط المتحرى عنه وضبط 8 متهمين آخرين تبين انهم محمد ح ز ح 36 سنة عامل ويقيم ناحية دائرة المركز، وإبراهيم ا ا م 26 سنة عامل، ومحمد ا ا م 24 سنة عامل، وأمام م م ع 24 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام، وصالح خ ع ط 29 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام ، وحازم ع ع ا33 سنة عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام، ومدحت ع م عامل ويقيم دائرة مركز دار السلام، وعلي م ر ل 50 سنة .

وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة وتم العثور على حفرة دائرية الشكل بعمق كبير وتم إخطار هيئة الأثار التي انتقلت إلى مكان الحفر قررت أن الحفر بقصد التنقيب عن الأثار.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.