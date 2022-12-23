مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى 3 حوادث ببورسعيد

واستقبلت المستشفى أيضاً، ملك السيد محمد 9 سنوات، مصابه بجرح قطعي بالقدم اليمنى، وإسماعيل جمعه عبدالمقصود - 50 سنه، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

وأكد مصدر طبي، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي حادث آخر، استقبلت مستشفي السلام بورسعيد، محمد علي السيد العربي - 17 سنه، مصاب بطعنة في البطن بالجانب الأيسر اثر مشاجرة بجوار سوق السمك، ويتم تقييم الاصابات.

ووصل مستشفي المبره، التابعة أيضا لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عبدالرحمن احمد محمد رشاد - 26 سنه، مصابًا في مشاجرة بشارع الروضة نطاق حي العرب، بجرح قطعي بالظهر.

وأكد مصدر طبي بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أنه يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.