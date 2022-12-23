صرف 750 من الأجهزة التعويضية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية رسم البسمة على وجوه ذوي الإعاقة الحركية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية التي تساعدهم على الحركة، حيث يأتي ذلك في إطار السعي والعمل الجاد للهيئة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات الطبية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين هيئة الرعاية الصحية مع جمعية الوفاء والأمل.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، إنه تم توفير أكثر من 150 نوع من الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة مجاناً بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية بالأقصر، فيما تم تسليم ما يقرب من 600 جهاز ومساعدات حركة لمنتفعي الأقصر من الأطفال والكبار عن طريق فرع الهيئة بالأقصر.

وقام بصرف الأجهزة وأخذ المقاسات كل من الدكتورة أسماء عبده صديق مسؤول ملف الأجهزة التعويضية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، واستشاري العلاج الطبيعي بمستشفى الكرنك الدولي، والرقيب عباس طاهر فني أطراف صناعية بجمعية المحاربين القدماء (الوفاء والأمل القوات المسلحة)، وسعيد محمد فني أطراف صناعية بجمعية المحاربين القدماء (الوفاء والأمل للقوات المسلحة)، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد أمين رئيس قسم العلاج الطبيعي بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بأنه في حالة وجود حالات خاصة تحتاج إلى أجهزة تعويضية يرجى التوجه إلى المركز أو الوحدة الصحية المسجل بها المنتفع في أقرب فرصة، وذلك لعمل الإحالة اللازمة والعرض على الطبيب المختص لتحديد اللازم، وضم الحالة لقائمة الاحتياج للأجهزة التعويضية، وتحديد موعد للصرف المباشر وأخذ المقاسات.