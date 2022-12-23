انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمهرجان بورسعيد الدولى لمراقبة الطيور بحضور 200 مصور

بورسعيد - محمد عزام

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثانى من مهرجان بورسعيد الدولى ل مراقبة الطيور فى دورته الأولى داخل بحيرة المنزلة بمحمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، بحضور 5 أفواج سياحية تشمل أكثر من 200 مصور من المهتمين بمراقبة وتصوير الطيور من محافظات مختلفة.

أجرى المصورون جولات بحرية داخل بحيرة المنزلة لزيارة أماكن تواجد الطيور، حيث تحتوى بحيرة المنزلة على أكثر من 200 نوع من الطيور منها 37 نوعا من الطيور النادرة.

صاحب الأفواج فى هذه الجولة، محمد أبو الدهب - نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، والدكتور حسين رشاد- مدير محمية أشتوم الجميل وممثلين عن الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية.

نائب المحافظ يفتتح المؤتمر

وافتتح المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، مساء أمس، "مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور"، المقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان- محافظ بورسعيد، ، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، بحضور اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد ومحافظ البحر الأحمر الأسبق، ولفيف من القيادات التنفيذية والمصورين.

وأكد المهندس عمرو عثمان، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بالمهرجان الذي انعقد في إحدى الفنادق السياحية غرب المحافظة، أن هذا النمط السياحي الجديد وهو مراقبة الطيور وتصويرها، هو نمط جديد يضاف إلى أنواع السياحة المختلفة الموجودة في محافظة بورسعيد.

يأتي هذا الحدث في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء "2022/2023"، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشي مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها "السياحة البيئية"، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور".

سياحة مراقبة الطيور

وتحوذ سياحة مراقبة الطيور، على إهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد ، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية والتي يلبيها للسائحين، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويعد "مهرجان بورسعيد الدولي الأول لمراقبة وتصوير الطيور " هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، حيث يتم فيه ولأول مرة، توجيه دعوة مفتوحة مجانية ، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين ، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة.

وسجلت بحيرة المنزلة، بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها : (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات و البلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق وغيرها).