بالأسماء.. إصابة 18 شخصا فى انقلاب مينى باص بطريق بلقاس جمصة بالدقهلية‎‎

الدقهلية _محمدالحبشي

أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصا بإصابات بسيطة، حيث اصيب كلا من عبدالرحمن محمد إبراهيم 18 سنة، من قرية الإصلاح ببلقاس، بكدمات وسحجات، وأحمد حجاج أحمد 27 سنة، من قرية فيسكو ببلقاس، كدمات وسحجات عمل جبيرة على الساعد الأيسر، ومحمود إبراهيم حافظ 21 سنة، من الإصلاح، بكدمات وسحجات، وعبدالله سمير عبدالرحمن 17 سنة، من الإصلاح، بكدمات وسحجات، ومحمد إبراهيم 23 سنة، من الإصلاح، بكدمات وسحجات، وإسلام عتاب بدير 18 سنة، من قرية فيسكو، بكدمات، وأحمد سمير عبدالرحمن 28 سنة، من الإصلاح، بكدمات، وأحمد عبدالرحمن إبراهيم 21 سنة، من الإصلاح، بكدمات وسحجات، ومحمد رضا عبدالله 21 سنة، من الإصلاح، بكدمات، ومحمد إبراهيم حافظ 20 سنة، الإصلاح، بكدمات.

كما أصيب أحمد رضا محمد 18 سنة، من الإصلاح، بكدمات، ومحمد علي أحمد 25 سنة، من الستاموني ببلقاس، بكدمات متفرقة وجبيرة على القدم اليسرى، وناجي فتحي المغازي 42 سنة، من أبو دشيشة ببلقاس، بكدمات، وإبراهيم عبدالله إبراهيم 46 سنة، من أبو دشيشة، بكدمات، ومحمد صبري محمد 38 سنة، من أبو دشيشة، بكدمات وسحجات، وعلي عبدالمجيد 18 سنة، من الشوامي ببلقاس، بكدمات، وأحمد شفيق 19 سنة، من الإصلاح، بسحجات، وهدير محمود إبراهيم 42 سنة، من بسنديلة ببلقاس، بكدمات.

وكشف مصدر طبي أن جميع الإصابات بسيطة عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحسن حالتهم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بانقلاب سيارة ميني باص على طريق جمصة، ووجود عدد من المصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة على الطريق، اختلت عجلة القيادة في يد السائق أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس وانقلبت، ما أسفر عن إصابة 18 عاملًا.

وتم نقل المصابين لمستشفي بلقاس العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.