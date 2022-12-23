متى يكون النسيان حالة تستدعى الذهاب للطبيب؟

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تجعلنا العديد من المواقف في الحياة اليومية نتساءل عما إذا كانت النسيان ومشاكل الذاكرة أمرًا طبيعيًا أم علامة على التدهور المعرفي أو حتى بداية لمرض الخرف وألزهايمر، وفى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين النسيان العادي والنسيان بسبب التدهور المعرفى و الزهايمر ومتى يجب طلب المساعدة الطبية، بحسب موقع "ساينس".

تتقلص خلايا الدماغ عندما نتقدم في السن كما أنها تحافظ على عدد أقل من الروابط مع الخلايا العصبية الأخرى وتخزن كمية أقل من المواد الكيميائية اللازمة لإرسال الرسائل إلى الخلايا العصبية الأخرى ولكن ليست كل هفوات الذاكرة ناتجة عن التغيرات المرتبطة بالعمر في الخلايا العصبية لدينا في كثير من الحالات ، تكون العوامل المؤثرة أقل أهمية، بما في ذلك التعب أو القلق أو التشتت.

بعض النسيان أمر طبيعي

تم بناء نظام الذاكرة لدينا بطريقة تجعل النسيان بدرجة معينة أمرًا طبيعيًا هذا ليس عيبًا، ولكنه ميزة.

الحفاظ على الذكريات ليس فقط استنزافًا لعملية التمثيل الغذائي لدينا ، ولكن الكثير من المعلومات غير الضرورية يمكن أن يبطئ أو يعوق استرجاع ذكريات معينة.

لكن ليس الأمر متروكًا لنا دائمًا لتحديد ما هو مهم ويجب تذكره دماغنا يفعل ذلك لنا بشكل عام ، يفضل دماغنا المعلومات الاجتماعية (أحدث القيل والقال)، ولكنه يتجاهل بسهولة المعلومات المجردة (مثل الأرقام).

يصبح فقدان الذاكرة مشكلة عندما يبدأ في التأثير على حياتك اليومية المعتادة ومع ذلك ، فإن نسيان سبب وجودك خلف عجلة القيادة، أو إلى أين من المفترض أن تذهب أو حتى كيفية القيادة، ليس أمرًا طبيعيًا هذه علامات على أن شيئًا ما قد لا يكون صحيحًا ويجب التحقيق فيه بشكل أكبر.

بعض النسيان يدل على ضعف إدراكي خفيف

إن الطريق بين فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة وفقدان الذاكرة الأكثر إثارة للقلق تم صياغته على أنه ضعف إدراكي خفيف يمكن أن تظل درجة الضعف مستقرة أو تتحسن أو تزداد سوءًا.

ومع ذلك ، فإنه يشير إلى زيادة خطر (حوالي ثلاث إلى خمس مرات) من الإصابة بأمراض التنكس العصبي في المستقبل مثل الخرف.

كل عام ، يصاب حوالي 10-15 %من الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف بالخرف.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل، فإن القدرة على القيام بالأنشطة المعتادة تتأثر تدريجياً وبشكل أكبر بمرور الوقت إلى جانب فقدان الذاكرة ، يمكن أن يكون مصحوبًا بمشاكل أخرى في اللغة والتفكير ومهارات اتخاذ القرار.

يمكن أن يكون تشخيص الضعف الإدراكي المعتدل سيفًا ذا حدين إنه يؤكد مخاوف كبار السن من أن فقدان الذاكرة لديهم غير طبيعي. كما أنه يثير مخاوف من تطوره إلى الخرف ولكن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى استكشاف العلاج المحتمل والتخطيط للمستقبل.

نسيان الطريق إلى المنزل يمكن أن يكون علامة مبكرة على الزهايمر

يُعتقد أن نسيان الطريق إلى المنزل هو علامة مبكرة لمرض الزهايمر ، وهو أكثر أنواع الخرف شيوعًا.

أظهرت دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أن المناطق التي تدعم بشكل حاسم الذكريات لبيئتنا المكانية هي أول من يتأثر بهذا المرض التنكسي.

لذا ، فإن الزيادة الملحوظة في حالات الضياع يمكن أن تكون علامة تحذير من وجود صعوبات أكثر وضوحًا وانتشارًا في المستقبل.

وطور الباحثون اختبارًا مدته خمس دقائق يستخدم ذاكرة المشهد كبديل للقدرة على إيجاد الطريق يطلب من المشاركين تذكر صور المنازل ومن ثم اختبار قدرتهم على التمييز بين الصور التي تعلموها ومجموعة الصور الجديدة للمنازل.

وجد العلماء أن الاختبار يعمل بشكل جيد في التنبؤ بالاختلافات الطبيعية في القدرة على إيجاد الطريق لدى الشباب الأصحاء ، لكننا لا يزال الباحثون حاليًا يقومون بتقييم فعالية الاختبار لدى كبار السن.

احصل على المساعدة عندما تكون هفوات ذاكرتك متكررة

في حين أن هفوات الذاكرة اليومية ليست شيئًا يجب أن نقلق بشأنه دون داع ، فمن الحكمة أن تطلب مشورة رعاية صحية مهنية ، مثل من طبيبك العام ، عندما تصبح تلك المشكلات أكثر وضوحًا وثباتًا.

بينما لا يوجد علاج حاليًا لمرض الزهايمر ، فإن الاكتشاف المبكر سيسمح لك بالتخطيط للمستقبل ولإدارة أكثر استهدافًا للاضطراب.