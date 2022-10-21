نصائح لتحسين ذاكرتك بشكل طبيعى.. منها تناول طعام غنى بالماغنسيوم

كتبت فاطمة خليل

نمر جميعًا بلحظات من النسيان، لكن يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات اليومية لتحسين الذاكرة بشكل طبيعي، حيث يمكن أن يلعب الغذاء ونمط الحياة أدوارًا رئيسية في تحسين وظيفة الدماغ والوظيفة الإدراكية، في هذا التقرير نتعرف على 7 نصائح لمساعدتك في مكافحة مشاكل الذاكرة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

كيفية تحسين الذاكرة بشكل طبيعي في المنزل 1. فيتامين ب للدماغ حافظ على تناول فيتامين ب ، وخاصة فيتامين ب 12 وب 9 اللذين يعززان الذاكرة، و يوجد فيتامين ب 12 بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والحليب والبيض.

أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا فإن الخضروات والحبوب المدعمة ومستخلصات الخميرة سيكونون مصادر مناسبة لفيتامين ب 12.



المصادر الجيدة لفيتامين B9 - أو حمض الفوليك - هي الخضار الورقية والفاصوليا والبيض والحبوب الكاملة. 2. البوليفينول يعزز صحة الدماغ تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينول مثل الشاي الأخضر والرمان والتوت ومسحوق الكاكاو أو الشوكولاتة الداكنة وهذه تساعد على تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة. 3. بذور الريحان تكافح التدهور المعرفي بذور الريحان غنية بأوميجا 3 والأحماض الدهنية والبوليفينول، وكل هذه تساعد على إدارة التهاب الأعصاب الذي يمنع التدهور المعرفي. 4. تناول الماغنيسيوم المعدن المضاد للإجهاد زد من مدخولك الغذائي من المغنيسيوم ، والذي يوصف غالبًا بأنه معدن مضاد للإجهاد، إنه أمر حيوي للتعلم والذاكرة. الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والحبوب الكاملة وفول الصويا والحليب والمأكولات البحرية هي بعض الخيارات الغنية بالمغنيسيوم. 5. حل الألغاز وتمارين ذهنية لعقلك قم بتحدي عقلك عن طريق حل الألغاز وهي تمارين ذهنية رائعة، العب الشطرنج وألعاب الطاولة الأخرى للحفاظ على نشاط عقلك عالج عقلك ببعض وقت الراحة الذي تستحقه. سيساعدك الحفاظ على نمط النوم لمدة 8 ساعات في اليوم على إبقاء عقلك مشحونًا بالطاقة والنشاط.

6. جسم سليم = عقل سليم العقل السليم في الجسم السليم لذلك ، يصبح من الضروري ، بالإضافة إلى الحفاظ على نظام غذائي مغذي ، ممارسة الرياضة بثبات.



تساعد التمارين المنتظمة في منع التدهور العقلي للذاكرة. 7. تمارين التأمل تساعد ممارسة التأمل على حمايتك من مشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر وتبقيك يقظًا وحادًا.



ولكن إذا كنت تعاني من مشكلة تدهور مزمن في الذاكرة أو حالة متعلقة بالدماغ، فمن الأفضل استشارة طبيبك للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.