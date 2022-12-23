مبادرة تطوعية لعلاج الحيوانات الأليفة بالتعاون مع الطب البيطرى فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أطلقت فتاة أسوانية مبادرة تطوعية تعد الأولى من نوعها داخل محافظة أسوان ، لعلاج الحيوانات الأليفة وتحصينها بالتعاون مع طبيب بيطرى، بهدف رفع عبء دفع المبالغ الباهظة عن المربين وتشجيعهم على علاج حيوانتهم الأليفة وتحصينها والاطمئنان على صحتها.

قالت دعاء إبراهيم محمود، من محبى الحيوانات فى محافظة أسوان، إنها دائمة تسعى فى تنفيذ العديد من المبادرات الإيجابية التى تحث على احترام الحيوان وعدم تعذيبه أو قتله لمجرد أنه حيوان ضال أو يسبب الإزعاج للبعض، مع مساعدة المربين من خلال توفير مستلزماتهم بأسعار مخفضة، كما تم الاتفاق مع طبيب بيطرى على علاجهم وتحصينهم بأسعار مخفضة، والذى رحب بالمبادرة ومساعدتها فى تنفيذها لإفادة المربين والتى لاقت نجاحا كبير وإقبالا غير متوقع وكانت سببا فى تشجيع المربيين للاطمئنان على أليفهم.

وأضافت أنها أطلقت مسبقا مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعى لإنقاذ وإطعام حيوان برىء فى أسوان، ولاقت هذه الدعوة استجابة كبيرة من المواطنين، وتطوع مجموعة من الشباب لإنقاذ الحيوانات المصابة ومحاولة معالجتها وتوفير مأوى مناسب لهم، مشيرة إلى تنظم مبادرات رعاية طبية وصحية خاصة بالقطط والكلاب من خلال توفير طبيب بيطرى للكشف على صحة الحيوانات وتطعيمهم ضد الفيروسات مع توجيه الرعاية الصحية لهم من خلال الأسر المربية لهذه الحيوانات.

وأعربت دعاء، عن سعادتها بحب الناس لهذا النوع من المبادرات وتوجيه الشكر لها خاصة أن معظم المواطنين يكون لديهم تخوف من الذهاب إلى الأطباء البيطريين أو التعامل مع الحيوانات فى حالة ظهور المرض عليها أو غير ذلك، لافتة إلى أنها تتابع وترصد الحيوانات فى كل مكان، وحال رصدها لحيوان يتعرض لتعذيب أو إهانة أو طرد من أصحابه تشترى على الفور هذا الحيوان سواء كلب كان أو قط من صاحبه وتضمه إلى حيواناتها التى تعتنى بها.