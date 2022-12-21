محافظ أسوان: طرح 15 مشروعا للاستثمار بمختلف الأنشطة الفندقية والتجارية والخدمية

التقى أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد أحد البنوك الوطنية، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وعبير عبد النبى مدير الاستثمار.

تناول اللقاء سبل طرح 15 مشروعا استثماريا ما بين بيع وإيجار وحق انتفاع وشراكة وإدارة وتطوير فى مختلف الأنشطة الفندقية والتجارية والخدمية، فى إطار التعاون بين المحافظة والبنوك الوطنية لضخ المزيد من الاستثمارات والمشروعات الخدمية المشتركة بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان، أن البنوك الوطنية شريكا أساسيا فى تنفيذ العديد من المشروعات التى شهدتها المحافظة على مدار الثلاث سنوات الماضية فى مقدمتها مشروعات التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان، بجانب تحديث منظومة النقل الداخلى بإحلال وتجديد السيرفيس بسيارات ميكروباص جديدة بدلاً من سيارات البيك آب " الكبود " والتى تم إنهاء المرحلة الأولى منها بإجمالى 1500 سيارة ، كما أنه سيتم البدء فى المرحلة الثانية مع مطلع عام 2023 بإجمالى 1000 سيارة.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال مسيرة العمل بمشروعات أخرى فى العديد من الأنشطة الإستثمارية والخدمية والتجارية والطبية ، علاوة على تطوير الحدائق العامة بالشكل الذى يتناسب مع مشروعات التطوير الجارية.